الكشف عن مباحثات مصرية إيطالية حول صفقة سلاح بـ1,2 مليار دولار

أكد رئيس شركة فينكانتيري للصناعات البحرية الإيطالية جوزيبي بونو، وجود مفاوضات بين مصر وإيطاليا حول فرقاطتين حربيتين من طراز "فريم" بقيمة 1.2 مليار يورو.

إقرأ المزيد

وقال بونو: "نحن نجري مفاوضات تحترم جميع القواعد التي نصت عليها القوانين الإيطالية، لا أريد الدخول في السياسة. حتى الآن نتبع جميع القوانين، لا يبدو لي أن هناك قانونا يمنع التعامل مع مصر".

من جانبه صرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي ماريو بأن الحكومة الإيطالية لم تتخذ قرارها بشأن الصفقة المصرية بعد، لكنه ألمح إلى موافقة الحكومة لقطع الطريق على الجانب الفرنسي المنافس الذي لن يفوت الفرصة في حال عدم إتمام الصفقة مع مصر.

وكانت صحيفة "Il Sole 24 Ore" الإيطالية، قد أعلنت أن هناك صفقة لبيع فرقاطتين إيطاليتين من طراز "بيرغاميني" لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار.

ولفتت الصحيفة إلى أن مصر في انتظار 4 فرقاطات أخريات، و20 لنشا مسلحا من فئة "Falaj II".

وكشفت الصحيفة عن مساع مصرية للحصول على 24 مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون"، بالإضافة إلى قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري، وطائرات تدريب متقدمة، ومروحيات AW149.

المصدر: وكالات