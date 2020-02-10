أسلحة جديدة في طريقها للجيش المصري

قالت صحيفة La Tribune الفرنسية، إن البحرية المصرية على وشك شراء فرقاطتين حربيتين "FREMM" متعددتي الأغراض، من شركة بناء السفن الإيطالية Fincantieri.

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ووفقا لتقرير الصحيفة، فقد يتم سحب الفرقاطتين من برنامج المشتريات التابع للبحرية الإيطالية، وهما السفينتان "سبارتاكوس شيرات" و"إميليو بيانشي"، اللتان تم إطلاقهما في يناير 2019 ويناير 2020، على التوالي، حيث سيتم بيعهما بتكلفة تقدر بنحو 1.2 مليار يورو.

وأكدت على ذلك صحيفة "Il Sole 24 Ore" الإيطالية، التي أعلنت أن هناك صفقة لبيع فرقاطتين إيطاليتين من طراز "بيرغاميني" إلى مصر، تصل قيمتهما إلى 1.3 مليار دولار.

ولفتت الصحيفة الاقتصادية إلى أن مصر في انتظار 4 فرقاطات أخريات، و20 لنشا مسلحا من فئة "Falaj II".

وكشفت الصحيفة عن مساع مصرية للحصول على 24 مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون"، بالإضافة إلى قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري، وطائرات تدريب متقدمة، بالإضافة إلى مروحيات من طراز AW149.

المصدر: وكالات