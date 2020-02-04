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الجيش المصري تاسع أقوى جيش في العالم متفوقا على إسرائيل وتركيا وإيران (صورة)

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الجيش المصري تاسع أقوى جيش في العالم متفوقا على إسرائيل وتركيا وإيران (صورة)
Reuters
غواصة
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كشف تصنيف موقع "غلوبال فاير باور" العسكري، عن تفوق الجيش المصري على إسرائيل وتركيا وإيران في منطقة الشرق الأوسط، بعد تقدمه من المركز الـ11 إلى المركز التاسع.

الجيش المصري تاسع أقوى جيش في العالم متفوقا على إسرائيل وتركيا وإيران (صورة)تصنيف أقوى جيوش العالم
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وجاء الجيش المصري في المرتبة التاسعة في تصنيف عام 2020، حيث حل بعد بريطانيا، وتراجع تصنيف الجيش التركي إلى المركز الثالث عشر بعدما كان في المركز التاسع، يليه الجيش الإيراني، وجاء الجيش الإسرائيلي في المركز الثامن عشر.

ومن المرجح أن يرتفع تصنيف الجيش المصري في العام القادم، إذا استمر في تدريب قواته وتجهيز جيشه بأقوى المعدات العسكرية.

المصدر: RT

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