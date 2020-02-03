أقوى الجيوش العربية لعام 2020

تبين الخريطة ترتيب أقوى الجيوش عربيا بحسب مؤشرات عسكرية ومالية ولوجيستية.

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أقوى الجيوش العربية لعام 2020

RT

قدم مركز غلوبال فاير باور ترتيب الجيوش بحسب قوتها العسكرية واللوجيستية وفقا لخمسين مؤشرا.

عربيا احتل الجيش المصري المرتبة الأولى في حين جاء في المرتبة العاشرة عالميا. بالمقابل احتلت السعودية والجزائر المرتبتان الثانية والثالثة على التوالي. في حين جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة وسوريا في المرتبة الخامسة. يذكر أن سوريا حافظت على معدلها عالميا كما في العام الفائت وجاءت في المرتبة الـ 49 عالميا. 

من جهه أخرى احتل العراق المرتبة السادسة و المغرب المرتبة السابعة. في حين جاء السودان في المرتبة الثامنة عربيا.

بالمقابل احتل الأردن واليمن المرتبتين الأخيرتين عربيا.

المصدر: globalfirepower 

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