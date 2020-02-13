 
مباشر

اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث الوضع في سوريا

أخبار العالم العربي

اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث الوضع في سوريا
Reuters
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n9ig

من المقرر أن يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الوضع في سوريا، خلال الجلسة القادمة لهم في 17 فبراير، حسب مصدر في مؤسسات الاتحاد.

وقال المصدر: "سيتطرق الاتحاد الأوروبي إلى الوضع المأساوي في سوريا، خاصة على خلفية الأحداث الأخيرة في إدلب".

وأضاف: "سيثير مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي (جوسيب بوريل) مسألة الأزمة التي تتكشف في شمال غرب سوريا، حيث أدى الهجوم العسكري للنظام السوري وحلفائه إلى أزمة إنسانية، ومخاطر تقويض الاستقرار الإقليمي".

إقرأ المزيد
الناتو لن يأتي لمساعدة أردوغان في سوريا
الناتو لن يأتي لمساعدة أردوغان في سوريا

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن عملية عسكرية جديدة في إدلب في حال لم يوقف الجيش السوري هجومه على المسلحين هناك، كما أمهل الجيش السوري حتى نهاية الشهر الجاري للانسحاب إلى وراء نقاط المراقبة التركية في إدلب.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عميلة CIA تتجسس لصالح صدام؟!