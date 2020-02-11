مصدر لـRT: مقتل 17 مسلحا في هجوم شمالي سيناء

‎قال مصدر لـRT إن قوات الأمن المصرية، تمكنت من القضاء على 17 إرهابيا بالعريش، في عملية أمنية لملاحقة المتورطين في هجمات استهدفت القوات المسلحة والشرطة.

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وأوضحت الداخلية المصرية، أن معلومات توافرت لدى قطاع الأمن الوطني، حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش الكائنة بمنطقة العبيدات/ثالث العريش بشمال سيناء، واتخاذها وكرا لهم ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.

وتابعت الداخلية المصرية: "تم استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مصرع 11 عنصرا، وعثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية وبندقية خرطوش و3 عبوات متفجرة، بينما تمكن البعض الآخر من الهروب داخل أحد المنازل المهجورة.

وأشارت الداخلية المصرية إلى أنه تم تتبع المجموعة وحصارها والتعامل معها، مما أسفر عن مقتل 6 آخرين، عثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية وأحزمة ناسفة.

القاهرة – ناصر حاتم

المصدر: RT