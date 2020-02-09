مقتل ضابطين مصريين و10 مسلحين خلال إحباط هجوم إرهابي في شمال سيناء

أفادت مصادر لـRT بمقتل ضابطين مصريين و10 مسلحين خلال اشتباك وقع اليوم الأحد، في منطقة الجورة جنوب الشيخ زويد، في محافظة شمال سيناء.

وقال المتحدث باسم القوات المصرية، إن عناصر القوات المسلحة تمكنت من إحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وأضاف أن قوة الارتكاز الأمني تصدت للعناصر الإرهابية واشتبكت معها وتمكنت من تصفية 10 مسلحين، وتدمير عربة دفع رباعي.

وصرح المتحدث بأن ضابطين قتلا خلال تبادل إطلاق النار، فيما أصيب 5 آخرون من درجات أخرى.

وأشار إلى أن عمليات التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية مستمرة للقضاء عليهم، مشددا على أن القوات المسلحة والشرطة، ستواصلان جهودهما في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

#المتحدث_العسكرى : إحباط هجوم إرهابى على إحدى الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء... pic.twitter.com/qoRcxMEulx — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) February 9, 2020

ناصر حاتم

المصدر: RT