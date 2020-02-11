عدد سكان مصر بالداخل يصل 100 مليون نسمة اليوم

تستعد الساعة السكانية في مصر، للوصول إلى 100 مليون نسمة في الداخل، اليوم الثلاثاء، بحسب التحديث السكاني لجهاز التعبئة العامة والإحصاء.

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ومن المقرر أن تعلن وزيرتا التخطيط والصحة والسكان اليوم، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 100 مليون نسمة، فضلا عن تفاصيل المؤشرات السكانية في مصر، مع وصول عدد السكان إلى هذا الرقم.

ووصل عدد السكان في مصر إلى 99 مليون نسمة، في 21 يوليو 2019، وارتفع إلى 99.8 مليون شخص في 1 يناير 2020.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، قد كشف عن توقعاته لعدد سكان مصر بحلول عام 2052، والذي قدره بـ 191.3 مليون نسمة في حال بقيت معدلات الإنجاب كما هي، أي 3 أطفال لكل سيدة.

وأشار الجهاز إلى أن الزيادة المتوقعة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أعداد الطلاب في مراحل التعليم المختلفة، وهو ما يستلزم زيادة عدد المدرسين والمدارس والمستلزمات التعليمية المختلفة، وذلك يتطلب بناء 27 ألف مدرسة ابتدائية، و12 ألف مدرسة إعدادية، و4 آلاف مدرسة ثانوية جديدة في عام 2052، إلى جانب توفير زهاء 27 مليون وظيفة جديدة، وزيادة عدد الممرضين والممرضات من 214 ألفا في 2017 إلى 429 ألفا في عام 2052.

المصدر: مصراوي