إحصائيات صادمة عن عدد سكان مصر في 2052

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصرعن توقعاته لعدد سكان مصر بحلول عام 2052، والذي قدره بـ 191.3 مليون نسمة في حال بقيت معدلات الإنجاب كما هي، أي 3 أطفال لكل سيدة.

وأشار الجهاز إلى أن الزيادة المتوقعة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أعداد الطلاب في مراحل التعليم المختلفة وهو ما يستلزم زيادة عدد المدرسين والمدارس والمستلزمات التعليمية المختلفة، لذلك يتطلب بناء 27 ألف مدرسة ابتدائية و12 ألف مدرسة إعدادية و4 آلاف مدرسة ثانوية جديدة في عام 2052، إلى جانب توفير زهاء 27 مليون وظيفة جديدة، وزيادة عدد الممرضين والممرضات من 214 ألفا في 2017 إلى 429 ألفا في عام 2052.

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء