الثلوج تغطي العاصمة العراقية بغداد لأول مرة منذ عقود (صور)

صحى سكان العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، على مشهد لم تألفه أغلب الأجيال العراقية منذ سنوات، ووجدوا مدينتهم مغطاة باللون الأبيض بسبب تساقط الثلوج.

وهذه هي المرة الأولى التي يسقط فيها الثلج بالعاصمة العراقية بغداد بعد سنوات طويلة، يُقال إنها منذ أربعين عاما لم يسقط الثلج فيها بهذه الكثافة.

RT

وتسبب تساقط الثلوج واستمرار انخفاض درجات الحرارة بإقليم كردستان العراق في إغلاق معظم الطرق الخارجية وتوقف شبه تام لحركة السيارات في محافظة دهوك بشمال العراق، وتعطيل الدوام للمدارس في محافظات حلبجة والسليمانية ودهوك وأربيل.

RT

RT

RT

المصدر: RT