تقارير عن إنشاء الجيش التركي نقطة مراقبة جديدة شرق إدلب

أفادت تقارير إعلامية أن القوات التركية أنشأت نقطة مراقبة جديدة لها بعد استقدام تعزيزات إلى منطقة خفض التصعيد، حيث جرى إنشاء النقطة في منطقة الإسكان العسكري بشرق مدينة إدلب.

وقال نشطاء إن رتلا عسكريا تركيا جديدا دخل إلى الأراضي السورية خلال الساعات القليلة الفائتة، ويتألف الرتل من نحو 50 آلية بين مدرعات ودبابات وعربات ثقيلة، بالإضافة لمعدات لوجستية.

وبالتزامن مع تعزيز الجيش التركي لوجوده على الحدود السورية، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشن عملية عسكرية جديدة في إدلب في حال لم يوقف الجيش السوري هجومه على المسلحين هناك، كما أمهل أردوغان الجيش السوري حتى نهاية الشهر الجاري للانسحاب خلف نقاط المراقبة التركية في إدلب.

هذا ومن المقرر أن يزور وفد روسي أنقرة غدا السبت لمناقشة توتر الأوضاع في إدلب السورية وضرورة وقف العمليات العسكرية هناك.

المصدر: وكالات