مندوب تركيا لدى الأمم المتحدة: سندافع عن أمن جنودنا في سوريا

حذر مندوب تركيا لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، دمشق من أن تركيا ستدافع عن أمن جنودها في محافظة إدلب السورية.

وقال المندوب التركي في جلسة لمجلس الأمن الدولي إن نشر قوات تركية في محافظة إدلب يتم بالتنسيق مع روسيا، مضيفا أن الجيش السوري استهدف نقاط عسكرية تركية في الثالث من الشهر الجاري.

وتابع: "في النتيجة أجبرونا على نشر وحدات (عسكرية) إضافية لحماية نقاط المراقبة ولمنع تصعيد العمليات العسكرية في إدلب. الآن يحاصر الجيش السوري عددا من نقاط المراقبة".

وأشار إلى أن تركيا تؤمن بالحل السياسي لتسوية الأزمة السورية، وتعمل مع منظمة الأمم المتحدة على تسوية وفقا للقرار 2254، مضيفا أن "تركيا لن تتسامح مع الأعمال العسكرية. أي عدوان عسكري يستهدف المصالح الأمنية لتركيا والجنود الأتراك سيتم الرد عليه بشدة".

وفي وقت سابق صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أنه دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى الضغط على دمشق لوقف الهجوم الذي يشنه الجيش السوري ضد المسلحين في إدلب.

المصدر: نوفوستي