وزير الخارجية التركي: لا بد من القيام بكل ما يلزم لوقف الكارثة الإنسانية في إدلب السورية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن وفدا روسيا سيزور تركيا غدا السبت لمناقشة توتر الأوضاع في إدلب شمال سوريا وضرورة وقف الأعمال العدائية هنالك من جانب الحكومة السورية.

- وزير الخارجية التركي: وفد روسي سيزور تركيا السبت لبحث الوضع في إدلب

- وزير الخارجية التركي: المحادثات تهدف لوقف "اعتداء" الحكومة السورية ومنع مأساة إنسانية وتسريع وتيرة العملية السياسية في سوريا