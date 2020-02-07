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وزير الخارجية التركي: لا بد من القيام بكل ما يلزم لوقف الكارثة الإنسانية في إدلب السورية

وزير الخارجية التركي: لا بد من القيام بكل ما يلزم لوقف الكارثة الإنسانية في إدلب السورية

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية التركي: لا بد من القيام بكل ما يلزم لوقف الكارثة الإنسانية في إدلب السورية
Reuters
وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن وفدا روسيا سيزور تركيا غدا السبت لمناقشة توتر الأوضاع في إدلب شمال سوريا وضرورة وقف الأعمال العدائية هنالك من جانب الحكومة السورية.

- وزير الخارجية التركي: وفد روسي سيزور تركيا السبت لبحث الوضع في إدلب

- وزير الخارجية التركي: المحادثات تهدف لوقف "اعتداء" الحكومة السورية ومنع مأساة إنسانية وتسريع وتيرة العملية السياسية في سوريا

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