وزير الخارجية التركي: لا بد من القيام بكل ما يلزم لوقف الكارثة الإنسانية في إدلب السورية
Reuters
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن وفدا روسيا سيزور تركيا غدا السبت لمناقشة توتر الأوضاع في إدلب شمال سوريا وضرورة وقف الأعمال العدائية هنالك من جانب الحكومة السورية.
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