الجيش التركي يدفع بتعزيزات عسكرية إلى الحدود السورية

دفع الجيش التركي، الخميس، بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود مع سوريا، غداة تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن عملية عسكرية جديدة في إدلب.

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ووصلت قافلة تعزيزات تضم شاحنات محملة بدبابات إلى ولاية غازي عنتاب، ولفتت وكالة "الأناضول" إلى أن القافلة توجهت عقب ذلك، إلى الوحدات العسكرية المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا، في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، أنه سيتم نصب منظومة صواريخ "حصار إيه" الدفاعية على الحدود السورية.

وأمهل أردوغان الجيش السوري حتى نهاية فبراير، للانسحاب خلف نقاط المراقبة التركية في إدلب، مهددا بشن عملية عسكرية هناك.

المصدر: الأناضول