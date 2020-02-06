 
مباشر

الجيش التركي يدفع بتعزيزات عسكرية إلى الحدود السورية

أخبار العالم

الجيش التركي يدفع بتعزيزات عسكرية إلى الحدود السورية
Reuters
آليات عسكرية تركية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n7wx

دفع الجيش التركي، الخميس، بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود مع سوريا، غداة تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن عملية عسكرية جديدة في إدلب.

إقرأ المزيد
أردوغان يمهل الجيش السوري حتى نهاية فبراير ويهدد بعملية عسكرية بإدلب
أردوغان يمهل الجيش السوري حتى نهاية فبراير ويهدد بعملية عسكرية بإدلب

ووصلت قافلة تعزيزات تضم شاحنات محملة بدبابات إلى ولاية غازي عنتاب، ولفتت وكالة "الأناضول" إلى أن القافلة توجهت عقب ذلك، إلى الوحدات العسكرية المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا، في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، أنه سيتم نصب منظومة صواريخ "حصار إيه" الدفاعية على الحدود السورية.

وأمهل أردوغان الجيش السوري حتى نهاية فبراير، للانسحاب خلف نقاط المراقبة التركية في إدلب، مهددا بشن عملية عسكرية هناك.

المصدر: الأناضول

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. جورجينا تفاجئ رونالدو بهدية ثمينة