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التحالف العربي يعلن عن مقتل 3 صيادين مصريين بلغم في البحر الأحمر

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن عن مقتل 3 صيادين مصريين بلغم في البحر الأحمر
صورة أرشيفية
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أعلن التحالف العربي في اليمن عن مقتل 3 صيادين مصريين، وجرح 3 آخرين نتيجة انفجار لغم بحري بقاربهم في المياه الدولية في البحر الأحمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، تركي المالكي، اليوم الجمعة: "نفذت قوات التحالف البحرية عملية استجابة لبلاغ عن غرق أحد قوارب الصيد بالمياه الدولية في البحر الأحمر نتيجة انفجار لغم بحري"، مضيفا أن "قارب الصيد كان على متنه 6 صيادين من الجنسية المصرية، تم إنقاذ 3 منهم، واستشهاد 3 آخرين نتيجة انفجار اللغم البحري".

وشدد المالكي على أن "استمرار الحوثيين في نشر وزراعة الألغام البحرية يمثل تهديدا حقيقيا لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

وأكد على "استمرار جهود التحالف في تحييد التهديدات البحرية وخطر الألغام البحرية، حيث بلغ مجموع ما تم اكتشافه وتدميره من الألغام 137 لغما بحريا قامت المليشيا الحوثية بزراعتها ونشرها عشوائيا بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

المصدر: واس

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