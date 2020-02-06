دمشق تعلن دخول الجيش السوري مدينة سراقب الاستراتيجية جنوب شرق إدلب

أعلنت دمشق، مساء اليوم الخميس، عن دخول قوات من الجيش السوري إلى مدينة سراقب الاستراتيجية الواقعة جنوب شرق منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب البلاد.

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وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، بأن وحدات الجيش دخلت إلى سراقب وبدأت عمليات "تمشيطها وإزالة الألغام والمفخخات من مخلفات الإرهابيين".

وسبق أن ذكر مصدر عسكري لـRT أن الجيش السوري دخل سراقب، التي تعتبر أكبر معقل للمسلحين جنوب المنطقة بعد تحرير مدينة معرة النعمان، قائلا إن القوات الحكومية حاصرت مطار تفتناز في ريف إدلب من 3 جهات وقطعت ناريا الجهة الرابعة.

ودخلت وحدات من الجيش السوري إلى بلدة إفس شمال سراقب وقرى الذهبية وجديدة طلافح وطلافح وجلاس، بعد أن حققت أمس تقدما كبيرا من محور أبو الضهور إلى بلدة تل طوقان، وسيطرت ناريا على الطريق الدولي حلب سراقب.

المصدر: سانا + وكالات