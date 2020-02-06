تونس.. الجمعة انطلاق مشاورات الفخفاخ مع الأحزاب لتشكيل الحكومة

قال رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ، إن اللقاءات مع الأحزاب للتشاور حول تشكيل الحكومة ستنطلق يوم الجمعة 7 فبراير 2020 بدار الضيافة في قرطاج.

وأضاف الفخفاخ في تدوينة على "فيسبوك" مساء اليوم الخميس، أن تحديد الموعد تم بعد تلقي مقترحات الأحزاب إثر المراسلة الموجهة إليها.

وفي وقت سابق اليوم، وبطلب من البرلمان، اجتمع الفخفاخ برئيس مجلس النواب ورئيس "حركة النهضة"، راشد الغنوشي، ورئيس "حزب قلب تونس"، نبيل القروي، وذلك من أجل توضيح المواقف وتقريب وجهات النظر.

وأفاد رئيس الوزراء المكلف بأن اللقاء كان إيجابيا وبناء.

جديير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، كلف في 20 يناير الماضي وزير المالية السابق إلياس فخفاخ، بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد رفض النواب منح الثقة لأعضاء حكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي.

والفخفاخ (49 عاما)، هو قيادي بحزب التكتل، وكان معارضا للرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وشغل منصب وزير المالية عام 2012.

المصدر: RT