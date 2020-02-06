سلامة: لدينا أدلة حول تورط عدد من الدول المشاركة في مؤتمر برلين بتزويد أطراف النزاع في ليبيا بالسلاح

كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن لديه أدلة حول تورط عدد من الدول المشاركة في مؤتمر برلين بتزويد أطراف النزاع في ليبيا بالسلاح.

وأعلن سلامة في كلمته، تحقيق تقدم في مجالات عدة بشأن النزاع في ليبيا، حيث أكد أن الأمم المتحدة تسعى لتثبيت وقف إطلاق النار مع طرفي الأزمة.

وتابع قائلا إن "الوفدين يشعران بأهمية تحويل الهدنة إلى وقف إطلاق نار دائم"، مشيرا إلى أن تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق نار، يتطلب التزامات من الطرفين.

وأوضح سلامة أن حل الأزمة في ليبيا مستمر، وأن بحث المسائل العسكرية والاقتصادية يشهد تقدما.

كما صرح المبعوث الأممي إلى ليبيا، بأن المباحثات السياسية ستعقد في 26 فبراير 2020 بجنيف، مشيرا إلى أنه "يأمل بمشاركة الشخصيات المدعوة من الجانبين في المسار السياسي في جنيف".

وذكر أيضا، أن اجتماعا سيعقد في القاهرة للمشاركين في المسار السياسي والمالي في 9 فبراير.

المصدر: RT