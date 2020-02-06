أمير قطر يعزي الرئيس التركي

بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ضحايا حادثي الانهيار الجليدي جنوب شرقي البلاد وانزلاق طائرة بمطار صبيحة الدولي في اسطنبول.

والأربعاء، تحطمت طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة تركية خاصة، قادمة من ولاية إزمير، عقب هبوطها بشكل عنيف في مطار صبيحة غوكشن باسطنبول، ما أدى لانشطارها إلى 3 أجزاء، وإصابة الركاب بداخلها.

وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة الركاب أثناء هبوطها العنيف إلى ثلاث وفيات، و179 مصابا.

وبخصوص الكارثة الثانية، ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أن عدد القتلى ارتفع ليصل إلى 41 شخصا على الأقل في انهيارين ثلجيين وقعا بشرقي تركيا يوم الخميس.

المصدر: وكالات