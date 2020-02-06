الجيش اللبناني يحيل 23 سوريا إلى القضاء بينهم متهمون بالإرهاب

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، عن إحالة 23 سوريا إلى القضاء المختص، بينهم 8 بتهمة الإرهاب، وتوقيف 5 آخرين متورطين بعدة ملفات إرهابية في منطقة الهرمل شرق لبنان.

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وأصدرت قيادة الجيش، مديرية التوجيه بيانا، قالت فيه إن "مديرية المخابرات أحالت على القضاء المختص 8 أشخاص من الجنسية السورية لانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية في سوريا، كما أحالت سوريين اثنين على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لقيامهما بتهريب بضائع عبر الحدود اللبنانية السورية المشتركة".

وأضافت أنه "أحيل على المديرية العامة للأمن العام 13 شخصا سوريا لتجولهم بطرق غير قانونية على الأراضي اللبنانية".

وتابع البيان أن "مخابرات الجيش أوقفت في محلة مشاريع القاع - الهرمل، 5 سوريين لانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية، وتورطهم بعدة ملفات إرهابية منها إطلاق صواريخ على مناطق لبنانية بتواريخ سابقة"، وأضافت أنه "بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

المصدر: موقع الجيش اللبناني