 
مباشر

الجيش اللبناني يحيل 23 سوريا إلى القضاء بينهم متهمون بالإرهاب

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يحيل 23 سوريا إلى القضاء بينهم متهمون بالإرهاب
Reuters
الجيش اللبناني- صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n7zk

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، عن إحالة 23 سوريا إلى القضاء المختص، بينهم 8 بتهمة الإرهاب، وتوقيف 5 آخرين متورطين بعدة ملفات إرهابية في منطقة الهرمل شرق لبنان.

إقرأ المزيد
لبنان.. الحكومة تقر بيانا وزاريا يتضمن خطة إنقاذ مالية
لبنان.. الحكومة تقر بيانا وزاريا يتضمن خطة إنقاذ مالية

وأصدرت قيادة الجيش، مديرية التوجيه بيانا، قالت فيه إن "مديرية المخابرات أحالت على القضاء المختص 8 أشخاص من الجنسية السورية لانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية في سوريا، كما أحالت سوريين اثنين على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لقيامهما بتهريب بضائع عبر الحدود اللبنانية السورية المشتركة".

وأضافت أنه "أحيل على المديرية العامة للأمن العام 13 شخصا سوريا لتجولهم بطرق غير قانونية على الأراضي اللبنانية".

وتابع البيان أن "مخابرات الجيش أوقفت في محلة مشاريع القاع - الهرمل، 5 سوريين لانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية، وتورطهم بعدة ملفات إرهابية منها إطلاق صواريخ على مناطق لبنانية بتواريخ سابقة"، وأضافت أنه "بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

المصدر: موقع الجيش اللبناني

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هجوم إسرائيلي جديد على سوريا