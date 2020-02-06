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وزير الخارجية السعودي في زيارة رسمية للجزائر

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وزير الخارجية السعودي في زيارة رسمية للجزائر
Reuters DIMITAR KYOSEMARLIEV
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وصل وزير الخارجية السعودى، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، إلى الجزائر العاصمة، اليوم، لبحث الملف الليبي والتطورات الإقليمية في المنطقة.

وحسب مصادر إعلامية جزائرية، فإن وزير الخارجية السعودي، سيبحث مع المسؤولين في الجزائر ملف الأزمة الليبية، وإيجاد حل سلمي للصراع، مع توافق البلدين على رفض التدخلات الأجنبية العسكرية في ليبيا.

وفي تصريحات سابقة لوزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، أكد أن "بلاده تدعم مبدأ الحوار كمقاربة لحل الأزمة، وأنها متمسكة بضرورة حل الليبيين لأزمتهم بأنفسهم بدون أي تدخل خارجي".

وتندرج هذه الزيارة أيضا فى إطار رغبة البلدين، في تطوير التعاون الاقتصادي بينهما، خاصة بعد التغييرات التي أجرتها الجزائر على قوانين الاستثمار.

المصدر: "الخبر"

 

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