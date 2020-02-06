الجيش السوري: رتل عسكري تركي دخل سوريا بغطاء إسرائيلي

أفاد بيان القيادة العامة للجيش السوري بأن رتلا عسكريا تركيا عبَر من منطقة أوغلينار باتجاه الداخل السوري، بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية فجر اليوم الخميس.

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وجاء في بيان القيادة العامة للجيش السوري:"في تمام الساعة 02:00 من فجر يوم الخميس الواقع في 6-2-2020 وبتزامن فاضح مع العدوان الجوي الإسرائيلي، بل وبغطاء منه، دخل رتل عسكري تركي يضم عددا من الآليات والمدرعات، وتم العبور من منطقة أوغلينار، باتجاه الداخل السوري".

وأضاف البيان: "انتشر الرتل العسكري التركي على خط بين بلدات بنش ـ معرة مصرين ـ تفتناز بهدف حماية الإرهابيين، وعلى رأسهم جبهة النصرة، وعرقلة تقدم الجيش العربي السوري ومنعه من إكمال القضاء على الإرهاب المنظم الذي يحاصر المدنيين في محافظة إدلب ويتخذهم رهائن ودروعا بشرية لديه".

وأكد البيان على دور الجيش في استمرار تصديه للعدوان، منوها بأن الجهود الإسرائيلية والتركية المتزامنة وكل من يدعم الإرهاب التكفيري المسلح، لن تفلح في ثني الجيش عن أداء مهامه.

من جهة أخرى أفاد مصدر عسكري سوري لـRT بسيطرة وحدات من الجيش السوري على بلدة افس في شمال سراقب بريف إدلب الشرقي وسط تقدمها لتحريرها من سيطرة الإرهابيين.

وحررت وحدات الجيش السوري أمس بلدة تل طوقان الاستراتيجية وقريتي إسلامين والريان، بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيهما، وفرضت سيطرتها ناريا على الطريق الدولي حلب-سراقب.

المصدر: وكالات