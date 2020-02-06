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الحظر الفلسطيني على منتجات إسرائيلية يدخل حيز التنفيذ

أخبار العالم العربي

الحظر الفلسطيني على منتجات إسرائيلية يدخل حيز التنفيذ
Reuters MOHAMAD TOROKMAN
سوق في رام الله
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أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية عن سريان قرار الحكومة بمنع إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية للأسواق الفلسطينية، حسبما أفادت مراسلتنا.

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وجاء قرار وزارة الاقتصاد الفلسطينية ردا على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينت، بمنع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية.

وكشفت الوزارة أن غرفة العمليات من الجهات الحكومية ذات الصلة والأجهزة الأمنية (الاقتصاد الوطني، الزراعة، الضابطة الجمركية، المخابرات العامة، الأمن الوقائي) ستعمل على مدار الساعة لتطبيق القرار الحكومي وفق الإجراءات الفنية والقانونية المتبعة.

المصدر: RT

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