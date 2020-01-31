إسرائيل تحظر استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية

قررت السلطات الإسرائيلية اليوم الجمعة منع استيراد المنتجات الزراعية من الضفة الغربية اعتبارا من الأحد المقبل، معللة ذلك بالرد على حظر السلطة الفلسطينية استيراد المواشي الإسرائيلية.

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "وزير الداخلية الإسرائيلي نفتالي بينت، أمر بمنع جميع الواردات الزراعية من السلطة الفلسطينية ابتداء من الأحد 2 نوفمبر، ردا على المقاطعة الفلسطينية لمربي الماشية الإسرائيليين".

وتمنع الحكومة الفلسطينية منذ أشهر، استيراد الأبقار من إسرائيل، في خطوة باتجاه الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل.

ويبلغ متوسط الاستيراد السنوي من الأبقار إلى السوق الفلسطينية قرابة 120 ألف عجل، معظمها يتم استيرادها عبر تجار إسرائيليين و10 بالمئة منها من مزارع إسرائيلية.

من جهتها، أشارت إذاعة "كان" الإسرائيلية، إلى أن السلطة الفلسطينية أبلغت إسرائيل بإيقاف استيراد كافة البضائع، ردا على قرار بينت منع إدخال الخضار من الضفة الغربية.

المصدر: RT + وكالات