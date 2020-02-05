 
مباشر

وزير الخارجية الجزائري يصل إلى بنغازي ويلتقي رئيس الحكومة الليبية المؤقتة في طبرق

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية الجزائري يصل إلى بنغازي ويلتقي رئيس الحكومة الليبية المؤقتة في طبرق
RT
وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة في طبرق، عبد الله الثني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n7og

أفاد مراسل RT بأن وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، وصل إلى مدينة بنغازي الليبية، اليوم الأربعاء، والتقى رئيس الحكومة المؤقتة في طبرق، عبد الله الثني.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن رئيس أركان القوات الجوية الليبية، الفريق صقر الجروشي، استقبل وزير الخارجية الجزائري فور وصوله بنغازي، كما أن قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، استقبل الوزير الجزائري بدوره في مدينة الرجمة.

وزير الخارجية الجزائري يصل إلى بنغازي ويلتقي رئيس الحكومة الليبية المؤقتة في طبرق
RT
وزير الخارجية الجزائر، صبري بوقدوم، لدى وصوله إلى ليبيا

المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"ليست كورونا".. موقف طريف للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية