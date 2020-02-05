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وصول باخرة دعم لوجستي إلى مرفأ بيروت تمهيدا لبدء التنقيب عن الغاز (فيديو)

مال وأعمال

وصول باخرة دعم لوجستي إلى مرفأ بيروت تمهيدا لبدء التنقيب عن الغاز (فيديو)
Reuters
الشاطئ اللبناني من منطقة جل الديب، شرق بيروت
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وصلت إلى مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، الأربعاء، باخرة دعم لوجستي، تمهيدا لبدء التنقيب للمرة الأولى عن النفط والغاز في المياه اللبنانية، بالبحر الأبيض المتوسط.

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ونشرت وسائل إعلام لبنانية، مقطع فيديو لوصول الباخرة "lundstrom tide" للدعم اللوجستي، والمستأجرة من شركة "توتال" الفرنسية، تحت وكالة شركة Brainmar sarl اللبنانية، إلى الرصيف 3 في مرفأ بيروت للبدء بأعمال الحفر والتنقيب عن الغاز في البلوك رقم 4.

وذكرت وسائل الإعلام، أن هذه الباخرة وصلت تحضيرا لوصول باخرة الحفر "tungsten explorer" المتوقع أن تدخل المياه اللبنانية في 15 فبراير.

وكان من المقرر أن يبدأ التنقيب عن النفط في البلوك الرابع في ديسمبر- يناير الماضي إلا أن الظروف السياسية في البلاد أخرت وصول بواخر التنقيب.

المصدر: ليبانون فايلز+ LBCI

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