البرهان: التقيت نتنياهو من موقع مسؤوليتي وانطلاقا من أهمية حفظ الأمن وتحقيق مصالح السودان

علق رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان على لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه جاء انطلاقا من "موقع مسؤوليته وأهمية حفظ الأمن وتحقيق مصالح السودان".

وقال البرهان في أول تصريح بعد لقاء نتنياهو يوم أمس الاثنين في أوغندا: "جمعني الأمس لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في أوغندا، وقمت بهذه الخطوة من موقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني".

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وأضاف: "أؤكد على أن بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية".

وختم: أؤكد على موقف السودان المبدئي من قضية الشعب الفلسطيني وحقه في إنشاء دولته المستقلة ظل وما زال وسيستمر ثابتا، وفق الإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية. وبالله التوفيق.

المصدر: "أخبار السودان"