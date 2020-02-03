مصر.. صورة لإجراءات الحجر على العائدين من الصين

نشرت وسائل الإعلام المصرية صورة تكشف عن إجراءات مشددة لنقل المواطنين المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية إلى الحجر الصحي.

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وكشف الصورة عن وجود عدد كبير من السيارات التي تنقل المواطنين المصريين، وذلك عقب وصولهم اليوم الاثنين إلى مصر.

ووصلت الطائرة المصرية العائدة من مدينة ووهان الصينية إلى مطار العلمين الدولي غرب مصر، وعلى متنها أكثر من 300 من المصريين العائدين بعد انتشار فيروس "كورونا" القاتل.

وأقلعت الطائرة المصرية من مطار ووهان مساء أمس الأحد، وعلى متنها أكثر من 300 مصري من الباحثين بالجامعات الصينية وأسرهم، وسط إجراءات وقائية مشددة خوفا من العدوى بفيروس "كورونا".

المصدر: اليوم السابع