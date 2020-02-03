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الصين تمنع سفر مواطنين مصريين للاشتباه بإصابتهما بفيروس "كورونا"

وصول طائرة مصرية تقل 300 مواطنا من الصين

أخبار العالم العربي

وصول طائرة مصرية تقل 300 مواطنا من الصين
المصريون
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وصلت الطائرة المصرية العائدة من مدينة ووهان الصينية إلى مطار العلمين الدولي غرب مصر، وعلى متنها أكثر من 300 شخص من المصريين العائدين بعد انتشار فيروس "كورونا" القاتل.

وصول طائرة مصرية تقل 300 مواطنا من الصينالمصريون العائدين من الصين
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وزيرة الصحة المصرية ترتدي ملابس واقية لاستقبال المواطنين العائدين من الصين (صورة)

وأقلعت الطائرة  المصرية من مطار ووهان مساء أمس الأحد، وعلى متنها أكثر من 300 مصري من الباحثين بالجامعات الصينية وأسرهم، وسط إجراءات وقائية مشددة خوفا من العدوى بفيروس "كورونا".

وكانت وزيرة الصحة المصرية تفقدت أمس، الاستعدادات النهائية للمستشفى المجهز للإخلاء في حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ncov للمصريين القادمين من الصين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار الفيروس. 

وصول طائرة مصرية تقل 300 مواطنا من الصينالعائدون من الصين

المصدر: وكالات

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