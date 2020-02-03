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الصين تمنع سفر مواطنين مصريين للاشتباه بإصابتهما بفيروس "كورونا"

وزيرة الصحة المصرية ترتدي ملابس واقية لاستقبال المواطنين العائدين من الصين (صورة)

أخبار العالم العربي

وزيرة الصحة المصرية ترتدي ملابس واقية لاستقبال المواطنين العائدين من الصين (صورة)
RT
وزيرة الصحة المصرية
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قام المسؤولون في مصر وعلى رأسهم وزيرة الصحة، بالاستعدادات الكاملة لاستقبال المواطنين العائدين من مدينة ووهان الصينية، التي انتشر فيها فيروس "كورونا" القاتل.

وزيرة الصحة المصرية ترتدي ملابس واقية لاستقبال المواطنين العائدين من الصين (صورة)
RT
وزيرة الصحة المصرية
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مصر تستعد لاستقبال العائدين من مدينة ووهان الصينية
مصر تستعد لاستقبال العائدين من مدينة ووهان الصينية

وارتدى المسؤولون الزي الواقي بانتظار وصول المصريين العائدين على متن طائرة الإغاثة في مطار العلمين غربي مصر.

وكانت وزيرة الصحة المصرية تفقدت أمس، الاستعدادات النهائية للمستشفى المجهز للإخلاء في حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ncov للمصريين القادمين من الصين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار الفيروس.

المصدر: RT

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