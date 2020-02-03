مصر تستعد لاستقبال العائدين من مدينة ووهان الصينية

وصلت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، إلى مطار العلمين الدولي للاطمئنان على الاستعدادات لوصول المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس "كورونا" فيها.

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وتابعت زايد إجراءات الحجر الصحي والطاقم الطبي، وجميع الاستعدادات الطبية قبل وصول المصريين للمطار.

وأكدت مصادر أنه من المقرر وصول الطائرة إلى مطار العلمين، وهناك استعدادات كاملة من جميع الجهات والأجهزة المعنية لاستقبالهم.

وكانت وزيرة الصحة المصرية تفقدت أمس، الاستعدادات النهائية للمستشفى المجهز للإخلاء في حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ncov للمصريين القادمين من الصين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار الفيروس.

المصدر: وسائل إعلام مصرية