مصر.. تصريح لـ"الطب الوقائي" حول فيروس كورونا

قال رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة في مصر علاء عيد، إن فيروس "كورونا" غير موجود في مصر، والوزارة قامت باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع دخوله للبلاد.

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وتابع أن: "مصر بإذن الله لن يدخلها فيروس كورونا بفضل جهود وزارة الصحة"، مشيرا إلى أن الحديث عن وجود بعض المصابين بـ"كورونا" أمر غير صحيح، وكل الإصابات المشتبهة بها مقترنة بزيارة بكين.

وأشار عيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، إلى أن مصر لديها تجارب ناجحة في منع دخول العديد من الأمراض مثل السارس في عام 2003، ومتلازمة الشرق الأوسط.

وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، قد أكدت تأهب الوزارة واستعدادها للتصدي لفيروس "كورونا" المستجد ncov- 2019 ومنع دخوله البلاد وذلك بجميع نقاط الحجر الصحي بالموانئ والمطارات، من خلال ضخ وتوفير أجهزة ومستلزمات طبية إضافية للطوارئ ضمن خطة التأمين الطبي الاحترازية لمنع تسلل الفيروس للبلاد، مؤكدة على أنه لم يتم رصد أي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا" في مصر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية