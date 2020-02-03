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بوغدانوف يبحث "صفقة القرن" الأمريكية مع سفير فلسطين في موسكو

أخبار العالم العربي

بوغدانوف يبحث
Sputnik
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التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف في موسكو اليوم، السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل.

 وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن اللقاء عقد بطلب من الجانب الفلسطيني.

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وأضافت الوزارة أنه تم خلال اللقاء بحث الوضع في الشرق الأوسط، مع التركيز على آفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، في ظل الإعلان عن "صفقة القرن"، وبيان مجلس جامعة الدول العربية الرافض لها.

المصدر: RT

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