انشقاق القائم بأعمال حكومة السراج في النيجر (فيديو)

أعلن عبد الله بشير القائم بالأعمال في السفارة الليبية بالنيجر الاثنين انشقاقه عن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، مؤكدا تأييده للجيش الوطني.

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وقال بشير في مقطع فيديو نشر على "فيسبوك"، إنه اتخذ هذا القرار نظرا للمرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وفي ظل "محاولة شرعنة الغزو الأجنبي".

وأكد الدبلوماسي الليبي انحيازه لشرعية الشعب الليبي ممثلة بمجلس النواب والحكومة التي انبثقت عنه، مضيفا: "هنا يتوجب القول والتأكيد على أنني ممثل الدولة الليبية بكافة مناطقها".

وتابع: "أعلن دعمي لجيشنا الوطني في حربه ضد الإرهاب والمليشيات والخارجين عن القانون، على أن يؤدي ذلك إلى قيام انتخابات حرة ونزيهة، تفسح المجال لقيام دولة القانون والمؤسسات واستعادة هيبة الدولة وسيادتها والدخول في مرحلة ازدهار واستقرار دائم".

وانطلقت اليوم في جنيف محادثات برعاية أممية بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وممثلين عن الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر.

المصدر: قناة ليبيا الآن