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انطلاق محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في جنيف

أخبار العالم العربي

انطلاق محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في جنيف
Reuters
الموفد الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة
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بدأت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة اليوم الاثنين، محادثات في جنيف برعاية الموفد الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة.

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وأعلن مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن سلامة، بدأ محادثات في جنيف مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وممثلين عن الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر.

وتضم "اللجنة العسكرية الليبية المشتركة" 5 ممثلين عن كل جانب، ويديرها سلامة.

وتم الإعلان عن تشكيل اللجنة في ختام مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا في 19 يناير.

المصدر: رويترز

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