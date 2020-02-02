ماس: اجتماع جديد حول ليبيا بصيغة برلين في منتصف مارس

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن الدول التي شاركت في مؤتمر برلين حول ليبيا ستعقد اجتماعا جديدا على مستوى الوزراء في منتصف مارس المقبل.

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وقال ماس لمحطة "زي.دي.إف" التلفزيونية الأحد: "كل وزراء الخارجية الذين حضروا الاجتماع في برلين سيلتقون مجددا في منتصف مارس".

وأضاف أن الحكومة الألمانية تجري "مناقشات مكثفة حول ما يمكن أن يفعله الاتحاد الأوروبي بواسطة بعثته في ليبيا حتى يكون حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا فعالا".

وأكد أن ألمانيا ستعمل مع مجلس الأمن الدولي من أجل صياغة قرار يعاقب الدول التي تخرق حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وكانت الخارجية الألمانية أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن اجتماع كهذا سيعقد منتصف فبراير الجاري.

ويأتي ذلك في وقت أخفقت فيه اللجنة العسكرية المشتركة بين "الجيش الوطني الليبي" وحكومة الوفاق الوطني، المشكلة تحت إشراف أممي بناء على مخرجات مؤتمر برلين، بعقد اجتماع كان مقررا الأربعاء الماضي.

المصدر: رويترز