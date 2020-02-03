وكالة: أنصار الصدر يهاجمون المتظاهرين بالأسلحة النارية جنوبي العراق (فيديو)

اتهمت وكالة "الأناضول" التركية أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر المعروفين باسم (القبعات الزرقاء)، بإطلاق الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين في مناطق مختلفة جنوبي البلاد.

ونقلت عن شهود عيان في محافظة النجف جنوبي البلاد، أن أصحاب القبعات الزرقاء أطلقوا الرصاص الحي بكثافة ضد المحتجين وسط المحافظة، مما تسبب بحالة هلع في الشارع.

وأشار الشهود إلى أن "أصحاب القبعات الزرقاء أبعدوا المتظاهرين بالقوة من أماكن احتجاجاتهم، وأعادوا فتح الطرق".

وفي محافظة ذي قار جنوبي البلاد، أجبر أصحاب القبعات الزرقاء المتظاهرين علىى الابتعاد عن المؤسسات الحكومية والجامعات والأبنية المدرسية بالتنسيق مع قوات الأمن، وأعادوا فتح بعض الطرق المغلقة.

والأحد، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لإرجاع "الثورة" إلى انضباطها وسلميتها.

المصدر: الأناضول