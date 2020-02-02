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داعش يشن هجوما على مخيم للاجئين في مخمور بكردستان العراق

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داعش يشن هجوما على مخيم للاجئين في مخمور بكردستان العراق
Reuters ARI JALAL
أحد أفراد قوات البيشمركة الكردية - أرشيف
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أعلن المسؤول في قوات البيشمركة سيروان بارزاني، سلب مجموعة من مسلحي داعش مواشي المواطنين في مخيم مخمور، مما أدى إلى نشوب اشتباك بين عناصر التنظيم وقوات حماية المخيم.

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وقال بارزاني: "نشب مساء السبت اشتباك بين قوات حماية مخيم مخمور، الذين هبوا للمساعدة إثر محاولة عناصر من تنظيم داعش سرقة مواشي وأغنام الرعاة في قرية أزيكند".

وأضاف، أن "المعلومات الأولية تشير إلى مقتل اثنين من عناصر داعش، لكن لم يتسن التأكد من ذلك حتى الآن".

وأطلقت قوات البيشمركة عدة حملات عسكرية واسعة لطرد عناصر تنظيم داعش من المناطق الجبلية الواقعة قرب منطقة مخمور جنوب غرب عاصمة الإقليم أربيل، وبإسناد من طيران التحالف الدولي.

وأعلن العراق في كانون الأول 2017 اكتمال استعادة الأراضي التي كان داعش سيطر عليها منذ صيف 2014، ومثلت ثلث مساحة البلاد، فيما التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، ويعود تدريجيا إلى شن الهجمات.

المصدر: رووداو

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