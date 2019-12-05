رئاسة كردستان العراق: "داعش" ما زال يهدد أمن واستقرار العراق

قالت رئاسة إقليم كردستان العراق الخميس، إن الهجوم الذي شنه تنظيم "داعش" على أحد ألوية البيشمركة في قضاء خانقين، دليل على بقاء التنظيم وتهديده للأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

وذكرت في بيان صحفي أن "الهجوم الذي شنه داعش على أحد ألوية بيشمركة كردستان في خانقين، والذي جاء بعد سلسلة من العمليات الإرهابية التي جرت في الأشهر الأخيرة في أطراف كركوك وكرميان، يثبت حقيقة أن داعش لم ينته ولا يزال يمثل تهديدا للأمن والاستقرار، وأن الحرب في سبيل القضاء على عدو الإنسانية العنيد هذا ما زالت مستمرة".

وأضافت "إننا إذ نحيي الأرواح الطاهرة للشهداء الخالدين الذين فقدوا أرواحهم وهم يحطمون هجوم داعش ونرجو الشفاء العاجل للجرحى ونشد على أيادي بيشمركتتا الأبطال، فإننا نطمئن مواطني كردستان إلى أن قوات البيشمركة والقوات المسلحة الأخرى لكردستان على أهبة الاستعداد كما هي دائما لرد وتحطيم أي تحرك إرهابي، ولحماية شعب وأرض كردستان من أي خطر".

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وتابعت "نكرر تأكيدنا على أن داعش لا يزال يمثل تهديدا للسلم والأمن في كردستان والعراق والمنطقة والعالم، ونحن واثقون من أن هذا التنظيم الإرهابي يعيد تنظيم صفوفه ويستغل الظروف لتوسيع نطاق عملياته الإرهابية".

وختم البيان "لذا ينبغي أن يستمر التحالف ضد داعش بنفس القوة والحماسة السابقة، وأن لا يسمح للإرهابيين بانتهاز الأوضاع غير الجيدة في العراق والمنطقة، وأن يجري تكثيف الجهود من أجل الإسراع في الانتهاء من الأوضاع المتأزمة في العراق وفي إعادة الاستقرار".

المصدر: RT