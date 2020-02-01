قآني يؤكد لحماس والجهاد الإسلامي وقوف إيران بوجه "صفقة القرن"

أكد قائد فيلق "القدس" الإيراني إسماعيل قآني لرئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة الجهاد ‏الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، رفض إيران لـ"صفقة القرن".

إقرأ المزيد

وأعرب قآني في مكالمة هاتفية مع هنية، عن "جاهزية إيران للعمل على إفشال هذه الصفقة، والتصدي لمخاطرها مع كل الشعب الفلسطيني وخاصة قوى المقاومة، مشددا على مواصلة دعم بلاده للفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية".

من جانبه، ثمن هنية الموقف الإيراني، مؤكدا موقف الإجماع الوطني الفلسطيني على رفض الصفقة، وعبر عن ثقته بـ"قدرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وشعوب الأمة على إسقاطها".

وفي سياق متصل، قال قآني خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لحركة الجهاد ‏الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، إن "إيران ستبقى سندا حقيقيا للشعب الفلسطيني المقاوم الذي يمثل كل معاني البطولة والفداء في مواجهة الغطرسة الأمريكية والاحتلال".

وأضاف، أن "إيران مستمرة بوقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة المؤامرات التي تستهدف تصفية الحق الفلسطيني وعلى رأسها ما يسمى بـ"صفقة القرن".

من جهته، جدد النخالة التأكيد على أن "الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة سيسقطون الصفقة وكل المؤامرات التي تستهدف حقه التاريخي في فلسطين".

المصدر: وكالات