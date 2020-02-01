غانتس يهرع إلى الملجأ فور سماعه صفارات الإنذار في غلاف غزة

أفادت مراسلتنا بأن صفارات الإنذار دوت مساء اليوم في غلاف غزة، خلال تواجد زعيم تحالف "أزرق - أبيض" بيني غانتس في إحدى مستوطنات الغلاف.

ووفقا للقناة الإسرائيلية "13"، فإن بيني غانتس اضطر للاختباء في الملجأ فور سماعه صفير الإنذار.

ووفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فإن الصفارات دوت بعد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

#عاجل متابعة للإنذار الذي تم تفعيله في غلاف غزة قبل قليل فالحديث عن إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 1, 2020

المصدر: RT