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غانتس يهرع إلى الملجأ فور سماعه صفارات الإنذار في غلاف غزة

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غانتس يهرع إلى الملجأ فور سماعه صفارات الإنذار في غلاف غزة
Reuters
صورة من الأرشيف
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أفادت مراسلتنا بأن صفارات الإنذار دوت مساء اليوم في غلاف غزة، خلال تواجد زعيم تحالف "أزرق - أبيض" بيني غانتس في إحدى مستوطنات الغلاف.

ووفقا للقناة الإسرائيلية "13"، فإن بيني غانتس اضطر للاختباء في الملجأ فور سماعه صفير الإنذار.

ووفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فإن الصفارات دوت بعد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

المصدر: RT

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