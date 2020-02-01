واشنطن تعلق على تكليف محمد علاوي رئيسا لحكومة العراق

أكدت السفارة الأمريكية لدى بغداد، على أن الظروف الراهنة في العراق تتطلب وجود حكومة مستقلة ونزيهة، وضرورة بذل الجهود لضمان تحقيق الهدف من ترشيح علاوي لمنصب رئيس الوزراء الجديد.

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وقالت السفارة في بيان عنها: "تتطلب الظروف الراهنة في العراق والمنطقة وجود حكومة مستقلة ونزيهة ملتزمة بتلبية احتياجات الشعب العراقي، وترشيح محمد توفيق علاوي رئيسا جديدا للوزراء يجب أن يتم متابعته بجهود حقيقية لضمان تحقيق الوصول إلى الهدف، وهو الحكومة المستقلة والنزيهة".

وأضافت، أن "الولايات المتحدة تعتبر أن أمن العراق أمر حيوي وستعمل مع الحكومة الجديدة فور تشكيلها لتهيئة الظروف لعراق مستقر ومزدهر وذي سيادة".

وأعلن محمد توفيق علاوي اليوم السبت، عن تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل الحكومة، داعيا المتظاهرين إلى الاستمرار بالتظاهرات، مؤكدا أنه "لن يستحق منصبه"، في حال لم يحقق مطالبهم.

المصدر: "السومرية نيوز"