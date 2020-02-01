إعفاء داعية إسلامي شهير من إمامة جامع الشيخ زايد الكبير بالإمارات

أعفي الداعية الأردني الإماراتي وسيم يوسف، من إمامة وخطابة مسجد زايد الكبير بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد أيام قليلة من حديث حول خلافات ومشاكل بينه وبين شباب إماراتيين.

ونشر مركز جامع الشيخ زايد بيانا أعلن فيه أنه "بعد أن تم تكليف وسيم يوسف خطيبا لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول، فإنه لم يعد الآن إماما وخطيبا لمركز جامع الشيخ زايد الكبير".

وجاء قرار الإعفاء بعد جدل أثاره نشر يوسف مقطع فيديو يشكو فيه من معاملة بعض الشباب الإماراتيين له وإيذاءهم له ولعائلته بتعليقاتهم.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي