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إعفاء داعية إسلامي شهير من إمامة جامع الشيخ زايد الكبير بالإمارات

أخبار العالم العربي

إعفاء داعية إسلامي شهير من إمامة جامع الشيخ زايد الكبير بالإمارات
Screenshot/ Youtube
الداعية وسيم يوسف
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أعفي الداعية الأردني الإماراتي وسيم يوسف، من إمامة وخطابة مسجد زايد الكبير بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد أيام قليلة من حديث حول خلافات ومشاكل بينه وبين شباب إماراتيين.

ونشر مركز جامع الشيخ زايد بيانا أعلن فيه أنه "بعد أن تم تكليف وسيم يوسف خطيبا لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول، فإنه لم يعد الآن إماما وخطيبا لمركز جامع الشيخ زايد الكبير".

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. . مركز جامع الشيخ زايد الكبير يعلن أنه بعد أن تم تكليف وسيم يوسف خطيباً لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول فإنه لم يعد بعد الآن إماما وخطيباً لمركز جامع الشيخ زايد الكبير . ________________________________________ #جامع_الشيخ_زايد_الكبير #مركز_جامع_الشيخ_زايد_الكبير #الإمارات #أبوظبي ⁠ #عام_الاستعداد_للخمسين #وسيم_يوسف ‏#Sheikh_Zayed_Grand_Mosque #SZGMC #AbuDhabi #UAE #InAbudhabi #VisitAbudhabi #GrandMosqueAbudhabi #Mosque #Capture #PhotographyDaily #PhotographyIsLife #Photography #Camera #Composition #Visuals #ThroughTheLens #Moment #Tolerance #towardsthenext50

Публикация от SZGM جامع الشيخ زايد الكبير (@szgmc_ae)

وجاء قرار الإعفاء بعد جدل أثاره نشر يوسف مقطع فيديو يشكو فيه من معاملة بعض الشباب الإماراتيين له وإيذاءهم له ولعائلته بتعليقاتهم.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

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