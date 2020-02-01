بعيدا عن العدسات.. اجتماع بين أردوغان وهنية في اسطنبول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n6sr
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية في اسطنبول اليوم، باجتماع مغلق بعيدا عن العدسات.
وأشارت وكالة "الأناضول" التركية إلى أنه لم يصدر بعد أي بيان رسمي عن مضمون اللقاء، الذي عقد في المكتب الرئاسي بقصر وحيد الدين.
الرئيس #أردوغان يلتقي #هنية في #إسطنبول— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 1, 2020
اللقاء جرى بعيدا عن وسائل الإعلام
https://t.co/TVmVovpoXr
وأضافت أن أردوغان كان قد أجرى يوم الجمعة اتصالا هاتفيا مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، و"أكد على موقف تركيا الثابت والداعم للقضية الفلسطينية"، وبحث مع عباس "صفقة القرن" الأمريكية.
المصدر: الأناضول