بعيدا عن العدسات.. اجتماع بين أردوغان وهنية في اسطنبول

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية في اسطنبول اليوم، باجتماع مغلق بعيدا عن العدسات.

وأشارت وكالة "الأناضول" التركية إلى أنه لم يصدر بعد أي بيان رسمي عن مضمون اللقاء، الذي عقد في المكتب الرئاسي بقصر وحيد الدين.

وأضافت أن أردوغان كان قد أجرى يوم الجمعة اتصالا هاتفيا مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، و"أكد على موقف تركيا الثابت والداعم للقضية الفلسطينية"، وبحث مع عباس "صفقة القرن" الأمريكية.

المصدر: الأناضول