السيسي يعفو عن 498 سجينا

أفرجت مصر عن 498 سجينا بمرسوم صادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وإفراج مشروط يشمل الذين استوفوا معايير العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية.

إقرأ المزيد

وشكل قطاع السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى البلاد، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، مؤكدا أن 129 نزيلا يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

من جهتها، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج المشروط لبعض المحكوم عليهم، مشيرة إلى وجود 369 نزيلا ممن يستحقون قرار الإفراج.

وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات مؤخرا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ما يتعلق بملف السجون، حيث حرصت على التركيز على الجانب الصحي بكافة أقسامه، واستحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذي يلائم حالتهم الصحية.

ويتطلع قطاع السجون لإعداد برتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لعلاج نزلاء السجون ممن لهم سوابق في الإدمان وتعاطي المخدرات، وإنشاء عنابر خاصة بهم بكل سجن.

وسمح قطاع السجون لبعض النزلاء بزيارة أقاربهم المحبوسين، وجمع الأقارب في سجون واحدة مراعاة للبعد الإنساني.

المصدر: اليوم السابع