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أبو الغيط: البديل الآمن ما زال بأيدينا إن صحت النوايا

اجتماع وزاري طارئ في القاهرة بشأن خطة السلام بحضور عباس

أخبار العالم العربي

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  • أبو الغيط: هناك ما يشير إلى أن الطرف الإسرائيلي يفهم خطة واشنطن بمعنى الهبة ومنح الضوء الأخضر لها
  • أبو الغيط: توقيت طرح خطة السلام الأمريكية يثير التساؤل
  • أبو الغيط: البديل الآمن ما زال بأيدينا إن صحت النوايا
  • أبو الغيط: هناك ما يشير إلى أن إسرائيل تفهم خطة واشنطن بمعنى الهبة ومنح الضوء الأخضر لها
  • عباس: وعد بلفور جاء نتيجة تنسيق كامل بين بريطانيا والولايات المتحدة
  • عباس: نتنياهو لا يؤمن بالسلام ولم يحصل أي تقدم في الفترات الثلاث التي قضاها في الحكومة

يتبع..

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