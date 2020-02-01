اجتماع وزاري طارئ في القاهرة بشأن خطة السلام بحضور عباس
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- أبو الغيط: هناك ما يشير إلى أن الطرف الإسرائيلي يفهم خطة واشنطن بمعنى الهبة ومنح الضوء الأخضر لها
- أبو الغيط: توقيت طرح خطة السلام الأمريكية يثير التساؤل
- أبو الغيط: البديل الآمن ما زال بأيدينا إن صحت النوايا
- أبو الغيط: هناك ما يشير إلى أن إسرائيل تفهم خطة واشنطن بمعنى الهبة ومنح الضوء الأخضر لها
- عباس: وعد بلفور جاء نتيجة تنسيق كامل بين بريطانيا والولايات المتحدة
- عباس: نتنياهو لا يؤمن بالسلام ولم يحصل أي تقدم في الفترات الثلاث التي قضاها في الحكومة
يتبع..