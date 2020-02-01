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‎"لتعرف الشعوب كل شيء".. فلسطين تطلب بثا مباشرا لاجتماع الجامعة العربية

أخبار العالم العربي

‎
Reuters Amr Dalsh
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ذكرت وكالة "معا" أن وفد فلسطين طلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فتح جلسة وزراء الخارجية العرب أمام الإعلام، وأن لا تكون جلسة سرية.

وحسب الرؤية الفلسطينية، فإن من حق الشعوب العربية أن تعرف موقف حكوماتها وموقف باقي الحكومات بكل وضوح ومن دون أسرار، وعقد الجلسة سرا وبعيدا عن البث المباشر قد ينشر الظنون حول مواقف بعض الدول.

 وأضافت الوكالة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيعرض خلال كلمته في الجلسة المقررة اليوم السبت، "إثباتات وخرائط حول المخطط الصهيوني لاستهداف أكثر من دولة عربية ضمن مشروع إسرائيل الكبرى، ولا يقتصر الأمر على استهداف فلسطين فقط".

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ويعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا غير عادي على مستوى وزراء الخارجية برئاسة العراق اليوم السبت بمقر الجامعة في القاهرة، لمناقشة الموقف العربي من الخطة الأمريكية للسلام "صفقة القرن" التي نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي.

المصدر: وكالات

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