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وسائل إعلام يونانية: فرقاطة يونانية تتجه نحو سفينة الأبحاث التركية في المتوسط وتستعد لمواجتها

وسائل إعلام يونانية: فرقاطة يونانية تتجه نحو سفينة الأبحاث التركية في المتوسط وتستعد لمواجتها

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام يونانية: فرقاطة يونانية تتجه نحو سفينة الأبحاث التركية في المتوسط وتستعد لمواجتها
Reuters
البحرية اليونانية
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أعلنت وسائل الإعلام اليونانية، أن الفرقاطة اليونانية من طراز "Nikiforos Fokas" اتجهت نحو سفينة البحث التركية في البحر المتوسط بعد "المسار الغريب" للسفينة.

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وأشارت وسائل الإعلام اليونانية إلى أن السفينة قامت بتحركات داخل الجرف القاري اليوناني ولكن خارج المياه الإقليمية اليونانية، حيث سارعت الفرقاطة اليونانية إلى الموقع.

ونوهت بأنه أجراس القوات البحرية اليونانية دفعت الفرقاطة للانطلاق من كارباثوس إلى منطقة الإبحار التركية التي تقع فيها سفينة Oruc Reis التركية على بعد حوالي 200 كم جنوب Megisti وشرق جزيرة كريت وغرب قبرص.

وأوضحت المصادر أن القوات المسلحة اليونانية مستعدة لمواجهة أي حركة للسفينة التركية.

وازداد التصعيد في البحر المتوسط بعد توقيع تركيا، يوم 27 نوفمبر الماضي، مع حكومة الوفاق الوطني الليبية مذكرة تفاهم حول تحديد الصلاحيات البحرية، وقالت اليونان وقبرص إن هذا الاتفاق ينقل جزءا من حقوقهما في مياه البحر المتوسط إلى تركيا.

المصدر: وسائل إعلام يونانية

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