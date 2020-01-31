بوتين وميركل يبحثان ملفات ليبيا و"صفقة القرن" وسوريا وأوكرانيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل هاتفيا اليوم الجمعة الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى تسوية النزاعات في ليبيا وسوريا وأوكرانيا.

وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان له، إن الزعيمين بحثا خلال مكالمة هاتفية بادر بها الجانب الألماني، سير تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا الذي عقد في 19 يناير، حيث "أكد الرئيس الروسي ضرورة تنسيق القرارات المتفق عليها مع الأطراف الليبية لما لها من أهمية لبحث وتبني هذه القرارات في مجلس الأمن الدولي".

وأضاف البيان أن كلا الطرفين شددا على جدوى تفعيل جهود المجتمع الدولي بما يصب في مصلحة ضمان نظام ثابت لوقف إطلاق النار وفتح حوار سياسي".

إقرأ المزيد

وحسب البيان، فإن الطرفين تناولا كذلك الوضع في أوكرانيا وسوريا، إضافة إلى ملفات عملية السلام في الشرق الأوسطـ"، حيث تبادل الزعيمان الآراء حول الخطة الأمريكية لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

وفي وقت سابق قالت موسكو إنها تواصل دراسة "صفقة القرن" التي اقترحتها واشنطن لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الكلمة الفصل في التوصل لتسوية دائمة وعادلة في الشرق الأوسط، يجب أن تكون للفلسطينيين والإسرائيليين وحدهم.

المصدر: وكالات