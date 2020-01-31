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الكرملين ردا على أردوغان: روسيا تنفذ كامل التزاماتها بشأن إدلب

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الكرملين ردا على أردوغان: روسيا تنفذ كامل التزاماتها بشأن إدلب
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بلاده تفي بكامل التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي الخاص بإدلب، لكن الهجمات الإرهابية المستمرة بهذه المنطقة تشكل مصدر قلق عميق لموسكو.

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وردا على طلب التعليق على التصريحات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي أعلن فيها أن روسيا لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق إدلب، أجاب بيسكوف خلال حديث مع الصحفيين اليوم الجمعة: "لا نوافق على ذلك، روسيا تنفذ التزاماتها بالكامل بموجب اتفاقات سوتشي فيما يتعلق بمنطقة إدلب".

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية: "في الوقت نفسه، نأسف لأن الوضع القائم هناك يجعلنا نتمنى أن يكون أفضل بكثير مما هو عليه حاليا. فلسوء الحظ، لا تزال هذه المنطقة حتى الآن مكان تمركز عدد كبير من الإرهابيين الذين يقومون باستمرار بأعمال هجومية عدوانية ضد القوات المسلحة السورية، وكذلك ضد القاعدة الروسية في حميميم".

وختم قائلا: "هذا يثير لدينا قلقا كبيرا".

المصدر:"إنترفاكس"

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